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Реструктуризация бюджетных кредитов положительно скажется на кредитном качестве регионов

Экономика и бизнес
17 октября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Существуют два сценария реструктуризации, рассчитанные на семь и 12 лет соответственно

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Реструктуризация бюджетных кредитов положительно скажется на кредитном качестве регионов, которые имеют значительную долю таких кредитов в структуре долга, говорится в аналитическом обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Пересмотр графика погашения части региональных долгов перед федеральным бюджетом снизит долговую нагрузку на региональные бюджеты и, по мнению экспертов АКРА, положительно скажется на кредитоспособности отдельных субъектов. "Фактически речь идет о долгосрочной реструктуризации и частичном списании 70% субфедерального долга. На конец третьего квартала 2017 года совокупная задолженность регионов перед федеральным центром немногим превышала 1 трлн рублей, из которых 700 млрд рублей подлежат реструктуризации по новым правилам. Существуют два сценария реструктуризации - на семь или 12 лет, в зависимости от темпов роста экономики субъекта", - пишут аналитики АКРА в обзоре.

Кроме того, по мнению экспертов агентства, срочная субординация (удлинение сроков погашения - прим. ред.) федерального долга региональных органов власти в пользу банков и держателей облигаций позволит субъектам улучшить структуру долга и снизить дефициты бюджетов. "Благодаря данной мере сократятся расходы региональных властей на погашение долга перед федеральным центром с планировавшихся ранее 250-300 млрд руб. в 2018 году до 36,8 млрд рублей в 2018-2019 годах (5% ежегодно от накопленного долга регионов перед Минфином). Последующие погашения в размере 10% (73,7 млрд рублей) в 2020 году и 20% (147,4 млрд рублей) ежегодно до 2024 года также не представляют существенной угрозы для региональных бюджетов", - говорится в обзоре АКРА.

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