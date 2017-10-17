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Сбербанк через три-пять лет готов отказаться от сотрудников в колл-центрах

Экономика и бизнес
17 октября, 14:45 UTC+3 СКОЛКОВО СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Герман Греф добавил, что к 2025 году банк рассчитывает автоматизировать практически все простые действия

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Сбербанк России через три-пять лет может начать использовать только искусственный интеллект при обслуживании клиентов через колл-центры, отказавшись от услуг сотрудников. Об этом на форуме "Открытые Инновации" заявил глава банка Герман Греф.

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"Сегодня фактически нет ни одной области нашего бизнеса, в которой мы бы не применяли искусственный интеллект, в финансовом бизнесе это персональные финансовые менеджеры и так называемые боты, которые отвечают на типовые запросы наших клиентов в колл-центрах. Думаю, что буквально через три-пять лет у нас не останется на этой функции людей, потому что каждый день искусственный интеллект учится и становится все более точным в своих ответах", - сказал Греф.

Он также отметил, что уже сейчас некоторые услуги банка работают практически в автоматическом режиме. Так, по словам Грефа, 99% решений по кредитам физлицам принимаются автоматически, без участия сотрудников кредитной организации. При этом к 2025 году Сбербанк рассчитывает, что практически все простые действия банка будут автоматизированы, добавил Греф.

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