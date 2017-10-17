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Греф: правительству не надо регулировать изменения в экономике с опережением

Экономика и бизнес
17 октября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Необходимо сначала увидеть, а потом регулировать, подчеркнул глава Сбербанка

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительству следует регулировать процессы, происходящие в экономике, после того, как эти изменения в экономику уже пришли.

Такое мнение высказал в рамках пленарной сессии форума "Открытые инновации", посвященной цифровой экономике, глава Сбербанка Герман Греф.

"Очень важное качество правительства - немного отставать. Это, может быть, как раз тот случай, когда правительство должно чуть-чуть отставать от бизнеса, давая ему свободу, и регулировать только тогда, когда [процесс] становится более ясным", - сказал он.

Комментируя прозвучавшую на сессии фразу - "сначала нужно себе представить", Греф отметил, что "правительство сначала должно увидеть, а потом регулировать. А не представить и отрегулировать". "Тогда можно уже ничего не увидеть", - заключил глава банка.

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Форум "Открытые инновации" - 2017
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Греф, Герман Оскарович
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