Греф: технология блокчейн может "драматически" изменить банковский сектор

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что применение технологии блокчейн в банковском секторе может кардинально изменить эту сферу рынка.

Об этом глава банка заявил на форуме "Открытые инновации".

"Блокчейн - та технология, которая в целом изменит мой сектор, в котором я работаю, просто драматически. Если всерьез посмотреть на последствия применения этой технологии, то очень тяжело найти там место традиционным банкам. Она позволяет автоматизировать практически все процессы, особенно соединив с искусственным интеллектом", - сказал Греф, отметив, что технология блокчейн является крайне перспективной.

Блокчейн - это новая многофункциональная информационная технология, предназначенная для максимально надежного учета различных активов. Потенциально она может применяться во всех без исключения сферах общественной деятельности. В их числе финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях. Блокчейн - это универсальная организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности.