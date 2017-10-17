Пензенские аграрии собрали 1,5 млн тонн свеклы и рассчитывают на рекорд

ПЕНЗА, 17 октября. /ТАСС/. Валовый сбор сахарной свеклы в Пензенской области составил 1,5 млн тонн, что превысило показатель 2016 года на 0,3 млн тонн, аграрии региона рассчитывают побить рекорд 2016 года по урожаю культуры и выработке сахарного песка. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

"Валовой сбор сахарной свеклы по данным министерства на 17 октября составил 1,5 млн тонн, что выше показателей 2016 года на 0,3 млн тонн. Сельхозпроизводители региона ведут уборку культуры на площади 38 тыс. га [в прошлом году свекла была убрана на 17 октября с площади 31,7 тыс. га], что составляет 64% площади, занятой под свеклу в 2017 году. Мы рассчитываем побить наш рекорд 2016 года по урожаю свеклы и выработке сахарного песка", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в Минсельхозе региона, средняя урожайность свеклы составляет в сезоне 2017 года 399 ц/га, по данному показателю Пензенская область - в лидерах Приволжского федерального округа. "Самая высокая урожайность сахарной свеклы отмечена в Бековском и Колышлейском районах. Средняя урожайность культуры здесь составляет 437 ц/га. Среди сельхозпредприятий области в лидерах по урожайности сахарной свеклы - ОАО "Мочалейское" Каменского района, где урожайность сахарной свеклы составляет 542 ц/га", - отметили там.

В Пензенской области на 17 октября 2017 года выработано 100 тыс. тонн сахара, что на 6 тыс. тонн превышает показатель прошлого года. Пензенские аграрии намерены побить прошлогодний рекорд региона и увеличить переработку сахарной свеклы на 10-12% от урожая прошлого года, который составил 1,8 млн тонн. По мнению министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова этому может способствовать реконструкция сахарных заводов в Пензенской области - Каменского и Бековского - и увеличение мощности переработки до 20 тыс. тонн сахара-песка в сутки.

Ранее сообщалось, что пензенские сельхозпроизводители увеличили в 2017 году посевные площади под сахарную свеклу на 9 тыс. гектаров от уровня 2016 года до 60,3 тысяч гектаров, рассчитывают получить урожай в 2,3 млн тонн сахарной свеклы с учетом модернизации производственных мощностей сахарных заводов, могут получить рекордный показатель выработки сахара. В 2016 году в Пензенской области было произведено 240 тыс. тонн сахара-песка.