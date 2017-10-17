Американская компания запустила фабрику по производству кормов для животных под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Американская компания Mars открыла в Аксайском районе Ростовской области фабрику по производству кормов для животных, которая стала десятым предприятием компании в России, сообщила на церемонии открытия во вторник член правления, совладелица компании Виктория Марс.

"Это наша десятая фабрика в России и пятая фабрика по производству кормов для животных. И поскольку мы продолжаем расти и развиваться, я уверена, что это не последнее наше предприятие в России", - сказала она.

Как сообщил журналистам главный инженер предприятия Максим Габадуллин, мощность первой очереди фабрики составляет до 29 тыс. тонн продукции в год. Выход на проектную мощность ожидается в 2018 году. К пресс-службе правительства Ростовской области уточнили, что в настоящее время в реализацию проекта вложено 3,9 млрд рублей. На предприятии создано более 140 рабочих мест.

Общая площадь предприятия составляет 16 тыс. кв. м с перспективой расширения. Первым видом продукции на ростовской площадке станут влажные корма для животных, на втором этапе развития предприятие планирует производить сухие корма. Сырье для производства - мясные субпродукты, шрот, зерно, крупы - компания намерена закупать у местных производителей.

В конце 2014 года Mars приобрел права собственности на земельный участок площадью 50 га в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, неподалеку от строящегося аэропортового комплекса Платов. На Петербургском международном экономическом форуме в 2015 году компания подписала с правительством региона меморандум о строительстве завода по производству кормов для домашних животных с объемом инвестиций на уровне 4 млрд рублей.

Новые производства в России

Компания продолжит инвестировать в создание производств в России, отметила Виктория Марс. "Компания Mars присутствует на российском рынке более 25 лет, и Россия остается ключевым рынком для компании во всех сегментах... Мы будем продолжать наши инвестиции и будем открывать фабрику там, где она максимально близка к нашим потребителям", - сказала она.

При этом компания не исключила строительства второй очереди фабрики в Ростовской области после выхода первой очереди на проектную мощность. "Мы только что открыли фабрику, и перед тем как предпринять следующий шаг, нам необходимо выйти на проектную мощность", - отметила она.

По словам президента Mars в России Валерия Щапова, здание ростовской фабрики построено с учетом перспектив расширения производства. Однако строительство второй очереди предприятия будет зависеть от спроса на продукцию. "На Юге России живут более 12 млн питомцев - кошек и собак, это вообще самый населенный в этом отношении регион в России. Соответственно, будет спрос - будет и вторая очередь", - пояснил он.

Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в том числе для домашних животных. Более 70 тыс. сотрудников работают в 73 странах мира. Годовой оборот компании - свыше 33 млрд долларов. Владеет заводами в Московской, Ульяновской и Новосибирской областях.