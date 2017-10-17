Основатель Alibaba считает, что производством будет заниматься искусственный интеллект

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Основатель Alibaba Group Джек Ма уверен, что мир ждет полностью электронная коммерция и электронная экономика: производство не будет создавать новые места, так как производством будет заниматься искусственный интеллект, а потребителям станет не важно, где произведен товар. Об этом Джек Ма заявил, выступая на форуме "Открытые инновации".

"Скоро не будет важно, сделано в Китае, или в США, или где-то еще. Производство не будет создавать новые места, потому что машины и искусственный интеллект будут заниматься производством, а люди будут заниматься чем-то другим", - сказал он.

При этом Джек Ма заверил - людям не стоит беспокоиться о том, что машины займут их место. "Да, со временем машины станут больше, как люди. А люди останутся людьми, у них есть ценности", - рассказал основатель Alibaba Group.

По его словам, интернет, который стал важнее нефти, и цифровые технологии станут решением для многих проблем, создадут устойчивое развитие и сделают людей более счастливыми, а глобализация станет более равномерной.

"Я думаю что миру нужна не "большая двадцатка", а "большая двухсотка", - заключил Джек Ма.