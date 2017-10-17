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Минтруд предложил с 1 января увеличить оклады госслужащих на 4%

Экономика и бизнес
17 октября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Последний раз оклады повышали в октябре 2013 года

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минтруд подготовил постановление правительства, в котором предлагает повысить размеры окладов федеральных госслужащих на 4% с 1 января 2018 года.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен), подготовлен проект указа президента Российской Федерации о повышении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих с 1 января 2018 года в 1,04 раза" - говорится в сообщении.

В Минтруде добавили, что в последний раз госслужащим повышали оклады в октябре 2013 года.

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