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Волгоградская компания построит мусорный полигон под Ростовом

Экономика и бизнес
17 октября, 15:29 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 17, октября. /ТАСС

Стоимость проекта оценивается в 840,5 млн рублей

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ВОЛГОГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Волгоградская Группа Компаний "Чистый город" получила разрешение на строительство объекта сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ростовской области - в городе Волгодонске. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-секретарь компании Анна Романова.

"Современные полигон ТКО и сортировочный комплекс будут построены к концу следующего года в Волгодонске. Этот объект станет опорным для всего Волгодонского кластера и обеспечит потребности в размещении и обработке отходов десяти муниципальных образований, включая Волгодонск", - сказала Романова.

По ее словам, настоящее время Волгодонский кластер испытывает острую нехватку объектов сферы обращения с ТКО. Действующие полигоны исчерпали свои мощности на 90%. Через два года они полностью выработают свой ресурс. "Наличие нового комплекса позволит избежать сложной экологической ситуации в будущем", - отметила Романова.

В пресс-службе компании уточнили, что с администрацией Волгодонска и ООО "ЭкоЦентр" (ГК "Чистый город") заключено концессионное соглашение. Сумма соглашения не сообщается, однако отмечается, что "проект будет реализован за счет средств волгоградской компании с привлечением средств Ростовской АЭС, что позволит снизить тариф для населения".

В мэрии Волгодонска подтвердили, что, согласно заключенному концессионному соглашению между горадминистрацией и ООО "ЭкоЦентр" (ГК "Чистый город") будет построен полигон ТКО, его проектная вместимость - более 3 млн. кубометров коммунальных отходов. По данным мэрии, стоимость проекта составляет 840,5 млн рублей.

Группа Компаний "Чистый город" уже построила и эксплуатирует современные полигоны ТКО в Волгоградской области - городах Урюпинске, Камышине и Волжском. В ближайшее время крупнейший полигон ТКО откроется в Светлоярском районе под Волгоградом. В прошлом году был запущен мусоросортировочный комплекс в Республике Калмыкия, ведется проектирование объектов в Астраханской и Омской областях.

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