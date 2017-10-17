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Бизнес-омбудсмен готов рассмотреть дело "ВИМ-Авиа" в случае обращения собственников

Экономика и бизнес
17 октября, 15:47 UTC+3 СКОЛКОВО СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Борис Титов считает необходимым разобраться с вопросом о том, насколько государство выполнило свои обязательства перед авиакомпанией

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Собственники авиакомпании "ВИМ-Авиа" пока не обращались за защитой к бизнес-омбудсмену Борису Титову в связи с претензиями к ним правоохранительных органов, но он готов рассмотреть дело компании, если такое обращение поступит. Об этом Титов заявил журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации".

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"Мы ждали обращения от "ВИМ-Авиа", но пока, к сожалению, от собственников и адвокатов обращение нам пока не поступало. Но если что-то будет, то мы обязательно будем смотреть", - сказал он.

Титов считает, что надо детально разбираться в ситуации. "Иногда эти вопросы носят характер быстрых действий против реакции власти, не часто разбираются с деталями. А иногда в деталях кроется правда, и многие вещи всплывают", - добавил бизнес-омбудсмен.

По его словам, в частности, надо разобраться с вопросом о том, насколько государство выполнило свои обязательства перед авиакомпанией. "Надо смотреть всю историю, почему у "ВИМ-Авиа" случилась эта проблема", - отметил он.

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Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа" Форум "Открытые инновации" - 2017
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