Мень сообщил о выделении 8,1 млрд руб. на модернизацию коммунальной системы РФ в 2018 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. На модернизацию коммунальной системы страны в 2018 году выделено 8,1 млрд руб. из федерального бюджета, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень после расширенного совещания по вопросам саморегулирования и ценообразования в строительной отрасли.

Совещание состоялось в правительстве Нижегородской области совместно с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилом Бабичем и врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

''8,1 млрд рублей мы выделили на модернизацию коммунальной системы, это нововведение, хотя у нас и ранее были меры поддержки, но сегодня другой подход. Эти средства регионы могут тратить по двум направлениям. Первое направление - это изучение ситуации и подготовка потенциального объекта для дальнейшей передачи в концессию, речь идет о ресурсах. И второе - это субсидирование процентной ставки до 5% для концессионера, который пришел на соответствующий ресурс'', - рассказал журналистам Мень.

Также он отметил, что уже намечено распределение по субъектам, среди которых есть и крупные. За основу распределения берется бюджетная обеспеченность и численность населения. ''Здесь подход простой, и во всяком случае можно посмотреть по муниципалитетам какие-то объекты, водоканалы и так далее, которые не готовы к концессии, но с этими средствами можно провести их исследования и подготовить к передаче на конкурсной основе в концессию, либо можно будет получить субсидированные процентные ставки. Важная мера, и есть регионы, которые получат побольше денег - и Московская область, Ставропольский край, Краснодарский край, мы будем исходить из абсолютно объективных цифр'', - добавил министр.