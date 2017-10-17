Медведев обсудит с президентом Хорватии взаимодействие в инвестициях и энергетике

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 19 октября в Москве с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Об этом сообщила пресс- служба правительства РФ.

"В ходе беседы Дмитрий Медведев и Колинда Грабар-Китарович обсудят актуальные вопросы российско-хорватского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в энергетике, промышленных отраслях, культурно-гуманитарной сфере", - сообщили в кабмине.

За день до этого, 18 октября, президент Хорватии проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По их итогам запланировано подписание ряда двусторонних документов.