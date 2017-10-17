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Дефицит бюджета Тверской области в 2018 году сократится в два раза

Экономика и бизнес
17 октября, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Губернатор региона заявил, что средства из бюджета 2018 года направят на поддержку реального сектора экономики, сельское хозяйство и газификацию области

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Тверской области в 2018 году планируется сократить более чем в два раза по сравнению с текущим годом - с 3,7 млрд до 1,5 млрд рублей. Как сообщил журналистам во вторник глава региона Игорь Руденя, в следующем году региональные власти планируют сделать "бюджет развития".

"Бюджет 2018 года будет "бюджетом развития" - мы увеличиваем поддержку на реальный сектор экономики, на сельское хозяйство. Кроме того, мы планируем в разы увеличить объем средств, которые будут направлены на газификацию Тверской области", - сказал Руденя по итогам обсуждения проекта бюджета на следующий год.

Он добавил, что в 2018 году планируется направить на поддержку приоритетных направлений, таких как дорожное строительство, сельское хозяйство, промышленность, туризм, малый и средний бизнес, около 6,5 млрд рублей. Кроме того, более 2,1 млрд рублей выделено на строительство и реконструкцию школ и детских садов, больниц и поликлиник, спортивных объектов, продолжение газификации региона и модернизацию объектов ЖКХ.

По данным региональных властей, расходы бюджета в следующем году составят около 53,3 млрд рублей, а доходы - 51,8 млн рублей. В текущем году бюджет региона принят с объемом доходов в сумме почти 50 млрд рублей и расходами на в 53,7 млрд рублей. Дефицит бюджета в следующем году планируется на уровне около 1,5 млрд рублей, в то время как в текущем году он составил около 3,7 млрд.

"Рост доходов в 2018 году будет обеспечен не за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, а за счет увеличения налогооблагаемой базы, например вовлечение в налоговое администрирование ранее неучтенного имущества, земель, а также продолжение работы по раскрытию "серых зарплатных схем" на предприятиях", - уточнили в пресс- службе областного правительства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного правительства, проект бюджета Тверской области прошел общественные слушания и передан региональным правительством для обсуждения в Законодательное собрание. "Депутаты областного парламента утвердят этот бюджет до конца года", - отметили там.

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