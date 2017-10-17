Силуанов: правительству РФ надо снижать расходные обязательства регионов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ ставит задачу снижать расходные обязательства субъектов, а не генерировать новые, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции "Единая Россия", посвященном обсуждению проекта бюджета.

"Нам [не следует] генерировать новые обязательства, особенно на уровне министерском, когда министерства и ведомства зачастую принимают решения на уровне своих приказов, которые вызывают потом расходные полномочия регионов. Этого нам сейчас ни в коем случае допускать нельзя, наоборот, их надо пересмотреть, снизить такого рода обязательства регионов. Это наша задача, которую мы ставим себе в правительстве РФ", - сказал он.

Силуанов сообщал, что дефицит бюджетов регионов РФ в 2018-2020 годы будет постепенно снижаться, начиная с 50 млрд руб. в 2018 году. "За прошлый год дефицит бюджета в целом по всем субъектам РФ составил чуть больше 12 млрд руб. Это самый минимальный размер дефицита за последние десятилетия. На предстоящую трехлетку мы планируем чуть больше - около 50 млрд руб. - дефицит бюджета на 2018 год, потом постепенное его снижение", - сказал он.

Глава Минфина отметил, что проблему несбалансированности бюджетов регионов, 30-50% которых шла на выплату заработных плат, планируется решить за счет оказания поддержки субъектам РФ в виде заложенных в проекте бюджета РФ на 2018-2020 годы дотации на сбалансированность бюджетов регионов, которые в первую очередь идут на заработную плату.

"80 млрд руб. - такой объем средств у нас учтен в бюджете на сбалансированность. Это чуть меньше трети от всех расходов на повышение заработной платы, которые должны реализовываться в следующем году", - сообщил Силуанов, отметив, что источниками выплат заработной платы также станет рост собственных доходов субъектов, увеличение объема дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов на 30 млрд руб., реструктуризация бюджетных кредитов.

Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы предполагает сокращение общего объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть. Проект бюджета РФ на 2018 год предусматривает доходы в размере 15,26 трлн руб. и расходы в 16,53 трлн руб., дефицит ожидается на уровне 1,27 трлн руб. В 2019 году доходы бюджета ожидаются в сумме 15,54 трлн руб., расходы - 16,38 трлн руб., дефицит - 819,1 млрд руб. В 2020 году объем доходов прогнозируется на уровне 16,29 трлн руб., расходов - 17,16 трлн руб., дефицит бюджета предусмотрен на уровне 869,9 млрд руб.