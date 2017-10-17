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Минстрой РФ готов помочь Нижегородской области в решении проблем дольщиков

Экономика и бизнес
17 октября, 16:22 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, октября. /ТАСС

Михаил Мень сообщил о возможности "помогать земельными ресурсами" и выразил готовность министерства передать часть федеральных земель региону

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил, что в министерстве готовы передать часть федеральных земель Нижегородской области, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков. Об этом он сообщил во вторник после расширенного совещания по вопросам саморегулирования и ценообразования в строительной отрасли.

Совещание состоялось в правительстве Нижегородской области совместно с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилом Бабичем и врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Сегодня мы в закрытом режиме очень много говорили о поддержке долевого строительства и в том числе на территории Нижегородской области, я попросил Глеба Сергеевича [Никитина] держать это на постоянном контроле, мы готовы помогать, у нас есть возможности ресурсами земельными помогать, мы через АИЖК сейчас готовим с Нижегородской областью предложения. Мы готовы часть федеральных земель передать Нижегородской области для того, чтобы этот ресурс регион смог использовать для того, чтобы закрыть проблемы тех дольщиков, которые еще не закрыты", - сообщил Мень.

В свою очередь Никитин обратил внимание, что в регионе есть очень сложные объекты и привел в пример строительство жилого комплекса "Новинки Смарт Сити", где первые дома должны были быть сданы в конце 2015 года. На данный момент 1824 дольщика не получили жилье от застройщика на территории поселка Новинки Богородского района.

"Есть, действительно, самые сложные объекты, где решение может быть, не будет быстрым, потому что все они требуют финансовых ресурсов, мы их должны закладывать каким-то образом в бюджет. Одним из основных объектов является объект "Новинки Смарт Сити", по которому мы сегодня и работали в том числе с Минстроем и вырабатывали соответствующие возможные решения. То есть проблема, безусловно, непростая", - сообщил Никитин.

Он отметил, что проблему обманутых дольщиков в Нижегородской области решают более активно, чем в других регионах. Никитин сообщил, что уже провел несколько совещаний и принял ряд решений по этому вопросу.

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Никитин, Глеб Сергеевич Бабич, Михаил Викторович Мень, Михаил Александрович
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