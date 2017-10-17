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Собянин ознакомился в центре "Сколково" с проектами резидентов московских технопарков

Экономика и бизнес
17 октября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

На форуме "Открытые инновации 2017" резидент технопарка "Москва" Максим Федуков поблагодарил мэра и столичное правительство за поддержку высокотехнологичных проектов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин посетил во вторник стенд правительства Москвы на Московском международном форуме "Открытые инновации 2017" в центре "Сколково", где ему представили инновационные проекты резидентов городских технопарков.

Так, главе столичной администрации показали специальную платформу, которая при помощи сканера создает полноценную 3D-модель человека за несколько минут. Кроме того, отсканированный гость может стать героем небольшого фильма и отправиться в путешествие по цифровой Москве: к примеру, осмотреть парк "Зарядье" на летающем самокате.

"Большое спасибо за данный проект. Я про него знаю, есть ли у вас новые инициативы?" - уточнил мэр у резидента технопарка "Москва" Максима Федукова, создавшего платформу.

Федуков ответил, что в их компании есть много разных направлений, но платформа пока является одной из самых свежих и запущена всего несколько недель назад. "Мы, конечно, с удовольствием участвуем в любых инициативах столичных властей и дальше готовы к новым амбициозным проектам. Мы благодарны правительству Москвы за ту поддержку, которая оказывается", - отметил он.

Федуков также добавил, что сегодня их компания представлена в Азии, Австралии и США. "Мы создали алгоритм, который понимает телосложение человека. И сейчас используем эту наработку для одежды, фитнеса и рекламы", - пояснил резидент технопарка "Москва".

Мэра также познакомили с мультитач-инсталляцией iMoscow, где одним прикосновением руки гость может менять слои интерактивной карты столицы, показывающие точки роста экономики города. Кроме того, глава города отправился в путешествие по инновационной Москве с помощью голографической технологии, которая "провела" мэра по технопаркам и крупнейшим городским промышленным предприятиям, а закончилось путешествие в парке "Зарядье".

Ежегодный форум "Открытые инновации 2017" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.

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