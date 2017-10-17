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"Лаборатория Касперского" проводит аудит исходного кода продуктов

Экономика и бизнес
17 октября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Проверка проводится на наличие шпионского функционала

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Разработчик антивирусных решений "Лаборатория Касперского" проводит полный аудит исходного кода своих продуктов на наличие шпионского функционала и не ждет от результатов проверки "ничего неожиданного". Так прокомментировал сооснователь и основной владелец разработчика Евгений Касперский в своем блоге "массированную медиа-атаку" со стороны американской прессы, которая имела место в сентябре - октябре этого года.

По словам Касперского, в прошлый раз компания проводила полный аудит исходного кода продуктов и записей баз данных весной - летом 2015 г. в связи с компрометацией сети шпионским зловредом "Дуку-2". Тогда не было обнаружено никаких программных закладок - ни в продуктах, ни в базах и апдейтах, уточнил он. "Мы проводим аналогичный аудит прямо сейчас. Более того, мы готовы пригласить для проведения дополнительного аудита внешних наблюдателей, обладающих экспертизой в области компьютерной безопасности. Я абсолютно уверен, что ничего неожиданного обнаружено не будет", - написал Касперский.

Глава "Лаборатории Касперского" подчеркнул, что лично отвечает за отсутствие шпионского, зловредного или недекларируемого функционала в продуктах и обновлениях компании. "И я лично заявляю, что все обвинения компании в шпионаже за [американскими] пользователями являются бездоказательной паранойей (в лучшем случае)", - резюмировал он.

Касперский пояснил, что фукционал продуктов компании полностью зависит от кода приложений и записей в обновлениях баз данных - все это находится в публичном доступе. "Если в них есть хоть какой-либо недекларируемый (шпионский) функционал, нарушающий конфиденциальность информации наших пользователей - сообщите название продукта, название модуля, адрес подозреваемого кода или же номер апдейта и идентификатор записи. Только такая техническая информация принимается к рассмотрению - но отнесемся к ней мы максимально серьезно, вплоть до внутреннего расследования", - сообщил он.

Однако на данный момент никаких фактических доказательств предоставлено не было, уточнил Касперский. "Обвинения против нас достаточно серьезные. Какие же фактические доказательства лежат под этими обвинениями? А никаких вообще!" - подчеркнул он, уточнив, что таких доказательств "и быть не может".

Медиа-атака на компанию

В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись материалы о том, что компания якобы тесно связана с разведывательными службами РФ. Евгений Касперский неоднократно заявлял о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения. "Лаборатория Касперского" опровергала утверждения о наличии у нее недопустимых связей с ФСБ.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

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