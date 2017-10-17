Эксплуатацию второго энергоблока Балаковской АЭС под Саратовом продлили на 26 лет

САРАТОВ, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на эксплуатацию второго энергоблока Балаковской АЭС до 2043 года, сообщило во вторник управление информации и общественных связей атомной электростанции.

"Ростехнадзор выдал лицензию на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 2 Балаковской АЭС до 2043 года. Работа по продлению эксплуатации энергоблоков реализуется на российских АЭС в соответствии с госпрограммой по развитию атомного энергопромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Второй энергоблок Балаковской атомной станции дал первый ток 30 лет назад. В 2012 году специалисты начали обследование состояния блока и приступили к его модернизации. В марте 2017 года на энергоблоке были выполнены плановые ремонтные работы. В экспертном заключении о безопасности использования энергоблока в связи с продлением срока его эксплуатации говорится, что концепция обеспечения безопасности блока соответствует федеральных нормам, отмечается в документе.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987 году, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.