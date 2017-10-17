Дворкович: "ВИМ-Авиа" может стать банкротом, если в ближайшее время не найдется инвестор

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" будет признана банкротом, если в ближайшее время не будет найден инвестор, заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Ели быстро не найдется инвестор, который готов выкупить эти активы (авиакомпании "ВИМ-Авиа" - прим. ТАСС), компания пройдет через обычную, нормальную процедуру банкротства, и ее активы будут использованы в соответствии с нормами законодательства и установленными процедурами", - отметил он.

Дворкович также подчеркнул, что основная задача - возвращение туристов, пострадавших из-за ситуации с "ВИМ-Авиа" - была выполнена. "Мы именно на это определенные ресурсы направили, мы не направляли какие-либо ресурсы на поддержку самой компании "ВИМ-Авиа", которая находится фактически в банкротном состоянии", - пояснил он.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Президент Владимир Путин в связи с ситуацией объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову, а также заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа".