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Акции "Россетей" на торгах Московской биржи упали более чем на 5%

Экономика и бизнес
17 октября, 17:02 UTC+3

Падение происходит из-за заявления главы компании о том, что холдинг нужно освободить от выплаты дивидендов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Акции "Россетей" на Московской биржи упали на 5,4%, до 1,0165 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне сообщения главы компании Павла Ливинского о том, что холдинг нужно освободить от выплаты дивидендов.

По его словам, это позволит компании исключить дополнительные надбавки из тарифов для потребителей.

Глава "Россетей" также отметил, что сейчас треть дивидендов холдинга выплачивается миноритарным акционерам.

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Ливинский, Павел Анатольевич
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