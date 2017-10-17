"Россети" просят освободить их от выплаты дивидендов

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ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. "Россети" считают, что холдинг нужно освободить от выплаты дивидендов, что позволит компании исключить дополнительные надбавки из тарифов для потребителей. Об этом сообщил на конференции по тарифному регулированию глава компании Павел Ливинский.
"Сегодня у нас есть дочерние предприятия, в том числе в регионах - МРСК. И, с одной стороны, мы платим дивиденды от своей деятельности из чистой прибыли, и есть на это соответствующий предписывающий документ. С другой стороны, есть плата за услуги "Россетей". И тот, и другой источник создают недоверие всех и к одному, и к другому. Те, кто платят дивиденды, говорят включать в свои затраты плату "Россетям", а другие говорят: "Платите за счет дивидендов". Наверное, для социально-ответственной компании это неправильно - с инфраструктуры платить дивиденды", - сказал он.
По словам гендиректора компании, предложение состоит в том, чтобы полностью освободить ее от выплаты дивидендов. Он добавил, что в данный момент треть дивидендов холдинга выплачивается миноритарным акционерам.
"Наше предложение, соответственно, чтобы нас освободили от выплаты дивидендов. Не надо их включать в состав затрат, мы не будем платить, а затраты на содержание холдинга "Россети" нести за счет договоров на управление, которые будут оплачивать соответствующие ТСО (территориальные сетевые организации - прим. ТАСС). Это сделает услуги прозрачными и понятными. Один источник, одна система, и мы не перегружаем тарифы конечного потребителя", - сказал Ливинский.
"У нас задача - бесперебойное электроснабжение. Поэтому это нормальная государственная позиция - отходить от дивидендов", - добавил глава "Россетей".
Минфин дорабатывает новый законопроект о повышении дивидендов госкомпаний до 50% от чистой прибыли. Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко ранее выразил мнение, что "Россетям" будет сложно направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли, оптимальным объемом может стать 25%.
Акционеры "Россетей" на годовом собрании утвердили дивиденды за 2016 год в размере 0,0062 руб. на обыкновенную акцию и 0,3684 руб. на "преф". Всего на дивиденды решено направить около 3,8 млрд руб. Выплачивать дивиденды за 2015 год "Россети" отказались из-за понесенных убытков.
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС". Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей".