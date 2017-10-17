Брянск закупает 70 автобусов для города с целью частичной замены частных маршруток

БРЯНСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Брянска до конца года закупят 70 новых автобусов для муниципальных транспортных предприятий, тем самым власти города намерены частично заменить частные маршрутные такси, к которым накопилось много нареканий. Об этом ТАСС сообщили во вторник в городском совете, добавив, что планируемая закупка более чем на 450 млн рублей станет самой массовой за последние десятилетия.

"Бюджет Брянска на сессии депутатов городского совета был увеличен на 455,3 млн рублей в части приобретения автобусов для городского автотранспортного предприятия. Благодаря новым автобусам на ряде маршрутов будут заменены частные маршрутные такси", - сказали в горсовете.

Власти неоднократно предъявляли претензии к частным перевозчикам по части уплаты налогов, состояния машин, несоблюдения расписания. Новые автобусы позволят увеличить парк муниципальной пассажирской техники более чем в 1,5 раза. В настоящее время муниципальные автобусы в Брянске ежедневно перевозят около 50 тыс. человек, или около 13% населения города.

Распоряжение о закупке автобусов в мае дал губернатор Александр Богомаз. Тогда он отметил, что автобусы будут покупать на местные средства, полученные благодаря росту собственных доходов. Последний раз технику для городских муниципальных автопредприятий закупали в 2013 году.