Дворкович: объединение "Нордавиа" и Red Wings не приведет к олигополии на рынке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что объединение авиакомпаний "Нордавиа" и Red Wings не приведет к монополии или олигополии на российском рынке авиаперевозок. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу "Россия 24".

"На рынке должны сформироваться несколько конкурентоспособных, достаточно крупных компаний, которые способны обеспечивать весь спектр услуг для пассажиров с соблюдением всех норм безопасности. Надеемся, что это не приведет к монополии, даже олигополии, будет действительно несколько игроков, способных это делать", - сказал он.

По словам вице-премьера, консолидация позволит сформировать более сильную компанию, эффективнее использовать авиационный парк и качественнее заниматься подготовкой летного состава, то есть "исполнять все те функции, которые должна исполнять любая нормальная авиакомпания". "Мы приветствуем эти процессы", - подчеркнул Дворкович.

Ранее стало известно, что акционеры авиакомпаний "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединить компании и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением. На базе авиакомпаний планируется создать авиационный холдинг с единой управляющей компанией. Акционерами создаваемого холдинга станут владельцы авиакомпаний. Пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 г. может превысить 3,5 млн человек.

Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings работают уже более года в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов. В течение периода объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название.