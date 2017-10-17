Forbes: состояние Трампа за год уменьшилось на $600 млн

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на $600 млн и составляет $3,1 млрд. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США, опубликованный во вторник журналом Forbes.

Трамп, владеющий строительной империей Trump Organization, в этом году занял 248-е место в ежегодном рейтинге Forbes. В предыдущем году миллиардер занимал в нем 156-ю строчку. По словам редакторов журнала, уменьшение капитала Трампа стало следствием жесткой конкуренции на нью-йоркском рынке недвижимости, а также совершенных им серьезных трат на участие в президентской кампании.

Возглавил список 24-й год подряд основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($89 млрд). На втором месте второй год подряд расположился глава интернет- ритейлера Amazon Джеффри Безос ($81,5 млрд). Далее следуют инвестор Уоррен Баффетт ($78 млрд), глава соцсети Facebook Марк Цукерберг ($71 млрд) и бывший гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон ($59 млрд).

В этом году минимальное состояние кандидата на включение в рейтинг составляло $2 млрд. Таким образом, данный критерий по сравнению с прошлым годом был повышен на 18%. "Самые состоятельные американцы сегодня богаче, чем когда бы то ни было", - заявили в связи с этим редакторы Forbes Луиза Кролл и Керри Долан.

По словам представителей журнала, в этом году в список вошли 22 новых имени. При этом 14 из них являются предпринимателями, самостоятельно заработавшими свои миллиарды, включая гендиректора видеостримингового сервиса Netflix Рида Хастингса ($2,2 млрд). Между тем 169 американцев, считающихся миллиардерами, не попали в рейтинг в этом году. 26 участников прошлогоднего списка выбыли из него.