Около 70 предприятий из пяти стран приняли участие в горнопромышленном форуме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 70 предприятий из пяти стран стали участниками VII горнопромышленного форума, который открылся в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"VII Уральский горнопромышленный форум стартовал 17 октября в Екатеринбурге. Участниками мероприятия стали представители 70 предприятий и организаций из России, Чехии, Германии, Казахстана и Белоруссии", - говорится в сообщении.

По словам и. о. главы Минпромнауки региона Сергея Пересторонина, перед горнопромышленным комплексом поставлена задача стать драйвером модернизации и повышения конкурентоспособности реального сектора экономики. "Привлечение инвестиций, эффективное использование ресурсно-сырьевой базы, разумное природопользование, техническое переоснащение производственных мощностей, внедрение современных цифровых технологий, социальная защита горняков и сохранение кадрового потенциала предприятий - все это требует консолидации сил государства, научного сообщества, бизнеса", - приводит департамент его слова.

Академик РАН, член президиума УрО РАН Леопольд Леонтьев отметил, что материалы форума помогут в разработке федеральной программы по переработке техногенных отходов. Он также отметил, что состав участников позволяет вырабатывать пути решения первоочередных задач.

"В рамках этого мероприятия очень удачным является сочетание специалистов трех направлений: горняков, металлургов и машиностроителей. Машиностроители должны давать металлургам требования к качеству металла, для того, чтобы сделать хорошие машины, металлурги должны говорить горнякам, какие им нужны руды. Например, сегодня был озвучен доклад о механизмах для Арктики, и надо, чтобы машиностроители показали металлургам - какие должны быть материалы, чтобы их можно было использовать в условиях экстремального холода", - отметил Леонтьев.

VII уральский горнопромышленный форум проходит на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", он продлится до 19 октября 2017 года. На форуме обсуждаются вопросы развития горно-металлургического комплекса, состояние минерально- сырьевой базы Полярного Урала и Арктики, проблемы и перспективы подготовки инженерных кадров для горной промышленности УрФО, меры государственной поддержки.