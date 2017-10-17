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Госдолг Тверской области до конца года сократится на 2,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
17 октября, 17:27 UTC+3

Игорь Руденя сообщил о намерении также погасить до конца года 1 млрд рублей коммерческих кредитов

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ТАСС, 17 октября. Госдолг Тверской области до конца текущего года сократиться на 2,5 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам губернатор Игорь Руденя по итогам заседания правительства региона. По данным областного Министерства финансов, государственный долг региона в настоящее время составляет около 19,8 млрд рублей.

"Мы идем по пути планового погашения задолженности Тверской области. Кроме погашения в текущем году 1,5 млрд рублей по нашим займам, мы также планируем [до конца года] погасить 1 млрд рублей коммерческих кредитов", - сказал Руденя.

Он добавил, что для региональных властей задача по сокращению государственного долга останется в числе приоритетных. "Задача наша - по максимуму выйти из кредитной зависимости для бюджета Тверской области", - отметил глава региона.

Порядка 77% госдолга, что составляет 15,2 млрд рублей, регион получил в качестве кредитов из федерального бюджета, 11,5%, или около 2,3 млрд рублей - долги перед коммерческими банками и еще столько же - долги по государственным ценным бумагам.

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