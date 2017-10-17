Крым рассматривает вариант введения минимальной ставки курортного сбора

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СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают варианты ограниченного участия муниципалитетов в эксперименте по введению курортного сбора и установления минимальной платы для туристов. Об этом сообщил во вторник министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
"Рассматриваются варианты об ограниченном количестве муниципалитетов (участвующих в эксперименте - прим. ТАСС), минимальной ставке курортного сбора, льготирования по сезонам и освобождения жителей Крыма от курортного сбора", - сказал он на совещании по подготовке к проведению в регионах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой.
Подготовленный региональный законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Республике Крым в настоящий момент вынесен на общественное обсуждение, принять его планируют в ноябре 2017 года. До 30 октября власти также принимают заявки от муниципалитетов на включение в число участников эксперимента.
В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Постановлением правительства Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственным ведомством за проведение эксперимента.
Введение курортного сбора направлено на развитие курортной инфраструктуры в российских регионах, собранные средства пойдут именно на эти цели. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.