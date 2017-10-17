Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крым рассматривает вариант введения минимальной ставки курортного сбора

Экономика и бизнес
17 октября, 17:46 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Региональный законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в республике планируется принять в ноябре 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают варианты ограниченного участия муниципалитетов в эксперименте по введению курортного сбора и установления минимальной платы для туристов. Об этом сообщил во вторник министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"Рассматриваются варианты об ограниченном количестве муниципалитетов (участвующих в эксперименте - прим. ТАСС), минимальной ставке курортного сбора, льготирования по сезонам и освобождения жителей Крыма от курортного сбора", - сказал он на совещании по подготовке к проведению в регионах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой.

Подготовленный региональный законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Республике Крым в настоящий момент вынесен на общественное обсуждение, принять его планируют в ноябре 2017 года. До 30 октября власти также принимают заявки от муниципалитетов на включение в число участников эксперимента.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Постановлением правительства Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственным ведомством за проведение эксперимента.

Введение курортного сбора направлено на развитие курортной инфраструктуры в российских регионах, собранные средства пойдут именно на эти цели. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама