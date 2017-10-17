Как и насколько успешно интернет входит в жизнь субъектов страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Создание цифровой экономики и устранение цифрового неравенства - задачи, стоящие перед регионами России в обозримой перспективе. К 2024 году, согласно госпрограмме "Цифровая экономика", 97% домов и квартир страны должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля трафика, проходящего через иностранные серверы, - составлять не более 5%.

О том, с какими проблемами сталкиваются власти регионов при подключении жителей к интернету и внедрении онлайн-сервисов на своей территории, и как можно оценить перспективы подготовки компетентных для работы в цифровом пространстве кадров, обсудили на сессии "Цифровой регион" в рамках форума "Открытые инновации" главы субъектов и представители Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Переход на цифровую связь

Внедрение в повседневную жизнь цифровых элементов и электронных способов связи становится основой отношений между государством и бизнесом, государством и обществом, обществом и бизнесом, заявил в рамках сессии директор АИРР Иван Федотов.

"Цифровизация ставит перед государством серьезный вызов, и одним из ключевых - является удержание социальной стабильности в обеспечении доступа к тем благам, которые дает цифровая экономика по всей территории Российской Федерации, вне зависимости от региона. Мы должны сформировать инфраструктуру и среду, и выработать обоюдное доверие как рядового гражданина, так и государства, и бизнеса, в той системе, которая начинает активно внедряться и будет внедряться. Основной базой, конечно, является интернет", - сказал он.

Федотов привел данные исследований ВЦИОМ, согласно которым в 2011 году только 51% россиян выходили в интернет. "По данным 2017 года, проникновение интернета в России выросло до 75% - это очень серьезный прорыв, и этот прорыв будет увеличиваться с каждым годом. Конечно, нам придется корректировать федеральное и региональное законодательство, которое весьма консервативно и не готово к таким изменениям", - отметил директор АИРР.

Предложения Калининграда

Сокращение расходов и увеличение доходной части бюджета региона - таких результатов рассчитывает добиться губернатор Калининградской области Антон Алиханов при внедрении в регионе системы мониторинга "цифровой контроль". В ее рамках местные власти планируют перевести документооборот ряда надзорных органов в электронный вид, в том числе информацию о результатах проверок.

"Один из примеров [цифровизации] - это система мониторинга "цифровой контроль", которую мы после пилотного проекта уже начали внедрять. Это программы в рамках жилищного, строительного надзора, лицензионного контроля за управляющими компаниями", - сказал Алиханов. Глава области пояснил, что система призвана оптимизировать расходы и минимизировать влияние человеческого фактора, исключив при этом коррупционную составляющую.

По словам губернатора, использование цифровых технологий позволило бы устранить целый ряд нарушений в ходе административно-технических инспекций. Алиханов привел в пример опыт Татарстана, где проверяющие заносят свои замечания по тому или иному объекту в режиме онлайн, а не составляют бумажные протоколы.

Власти Калининградской области намерены до конца декабря 2017 года внедрить систему цифрового мониторинга в регионе. "На сегодняшний день, к сожалению, не в полной мере урегулирован вопрос по использованию контрольно- надзорной деятельности данных, которые мы получаем в ходе дистанционного изменения этих параметров. Мы выступили с инициативой, направив соответствующие обращения уже в несколько ведомств - это и Минкомсвязи, и Министерство экономического развития, - с тем, чтобы были внесены изменения в нормативные акты, и эти данные можно было бы использовать в контрольно-надзорной деятельности", - добавил Алиханов.

Преодоление барьеров и подготовка кадров

Согласен с тем, что для продвижения цифровой экономики в регионах необходимо устранить ряд административно- правовых барьеров, и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

"Основным ограничением мне видится, конечно, законодательно-нормативная база. С одной стороны - это барьер, с другой, в этом может оказаться конкурентное преимущество Росси - наша готовность создать уникальное законодательство, которое бы способствовало развитию цифровых технологий и внедрению их в жизнь", - пояснил он.

Но главной проблемой в регионе при развитии цифровой экономики врио губернатора видит недостаток кадров. "На региональном уровне, несмотря на весь человеческий капитал Новосибирской области, для нашего региона и для большинства других, основное ограничение - это кадры", - отметил Травников, добавив, что в регионе для решения этой проблемы создают центры компетенции кадров по смарт-технологиям, цифровой медицине и энергетике.

Цифровые технологии для муниципалитетов

Губернатор Томской области - одного из самых "молодых" регионов, средний возраст населения которого составляет 38 лет, - Сергей Жвачкин отметил, что внедрение цифровых технологий сказывается на особенностях работы специалистов самых разных профессий. "Сегодня нет чистых специальностей - сегодня все на грани перехода одной специальности в другую, и это тоже цифровые технологии. К примеру, мы сейчас разрабатываем проекты в биомедицине, которыми, с одной стороны занимаются наши медицинские институты, с другой стороны - наши IT-компании, с третьей стороны - технологический бизнес, потому что важно практическое применение", - отметил он.

При этом губернатор Томской области добавил, что внедрение цифровых технологий должно проводиться не только на уровне регионов, но и в масштабе муниципалитетов. "Если я соберу глав всех наших муниципалитетов в зале, выйду к ним и предложу начать использовать цифровую экономику, меня просто не поймет как минимум треть этих людей. Мы пытаемся конкретными примерами показать, что такое цифровая экономика для муниципалитетов. На мой взгляд, это самая большая задача", - пояснил Жвачкин.

Программа Минкомсвязи

Госпрограмма "Цифровая экономика" разработана в рамках исполнения поручений президента РФ. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

О форуме

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября в технопарке "Сколково". ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.