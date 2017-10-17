Иран поддержит продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года

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ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Иран поддержит пролонгацию соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти после марта 2018 года, сообщил замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния, выступая на конференции Oil & Money.
"Да, поддержим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом, по словам министра, Тегеран до марта 2018 года планирует заключить сделки по проектам Азадеган, Аб Теймур, Мансури и Ядаваран общей производительностью 2 млн баррелей в сутки. "Ими интересуются европейские, российские и азиатские компании. Это очень важные проекты. Их потенциал - 2 млн баррелей в сутки. Я надеюсь, мы сможем финализировать договоренности по ним в ближайшее время - до конца года по иранскому календарю", - сказал Заманиния.
По его словам, Иран заинтересован в том, чтобы добычу нефти в стране вели консорциумы российских, европейских и азиатских компаний. Как уточнил министр, Тегеран намерен заключить первые нефтяные контракты нового типа к марту.
"Мы в настоящее время ведем переговоры с 28 международными компаниями по новому типу контракта, - сказал замминистра, выступая на конференции Oil & Money. Он также добавил, что первые контракты должны быть заключены до конца года по иранскому календарю [20 марта 2018 г.]. Работать по таким контрактам, по его словам, заинтересованы шесть крупнейших российских компаний.