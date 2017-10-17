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Связанная с Алекперовым и Федуном структура купила акции "Лукойла" на €36,4 млн

Экономика и бизнес
17 октября, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Компания Reserve Invest (Cyprus) Limited совершила сделку на внебиржевом рынке 12 октября

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компания Reserve Invest (Cyprus) Limited, связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном, купила акции нефтяной компании на €36,364 млн, говорится в сообщении "Лукойла".

Компания совершила сделку на внебиржевом рынке 12 октября, всего было куплено 819,925 тыс. обыкновенных акций компании.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

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