Связанная с Алекперовым и Федуном структура купила акции "Лукойла" на €36,4 млн

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компания Reserve Invest (Cyprus) Limited, связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном, купила акции нефтяной компании на €36,364 млн, говорится в сообщении "Лукойла".
Компания совершила сделку на внебиржевом рынке 12 октября, всего было куплено 819,925 тыс. обыкновенных акций компании.
Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).