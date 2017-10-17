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Челябинская область намерена сотрудничать с Ираном по рыбоводству и овцеводству

Экономика и бизнес
17 октября, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Власти региона предложили иранским представителям список потенциальных партнеров, готовых работать по этим направлениям

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области определили рыбное хозяйство и овцеводство в качестве перспективных направлений для реализации совместных проектов челябинских и иранских бизнесменов. Об этом губернатор региона Борис Дубровский сообщил ТАСС на форуме "Открытые инновации" во вторник.

"У иранской стороны есть компетенции, которые нам интересны в рыбном хозяйстве и овцеводстве, поэтому эти два направления мы определили как перспективные для сотрудничества Челябинской области с Ираном. У нас есть возможности, на которых мы эти компетенции можем развивать и продвигать. Мы предложили нашим иранским партнерам список потенциальных партнеров, которые готовы работать по этим направлениям", - сказал губернатор.

Товарооборот Челябинской области с Ираном в 2016 году составил $240,4 млн(162% к аналогичному периоду 2015 года), в первом полугодии 2017 года - $64 млн (увеличился почти в два раза к аналогичному периоду 2016 года).

Челябинская область - индустриально-аграрный регион, расположенный на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор. По словам областного министра сельского хозяйства Сергея Сушкова, регион удерживает второе место в России по производству мяса птицы, шестое место - по производству свинины.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.

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