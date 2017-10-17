Доля промпроизводства в Тюменской области к 2019 году составит более половины ВРП

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Доля промышленного производства во внутреннем региональном продукте (ВРП) Тюменской области к 2019 году превысит 50%, сообщил во вторник глава региона Владимир Якушев

"Когда речь идет о Тюмени, все привыкли считать, что это только нефть и газ, но на самом деле это далеко не так. Ровно 10 лет назад доля промышленности в ВРП нашего субъекта составляла всего 9%, сегодня это уже почти 40%. И те инвестиционные проекты, которые будут реализованы в 2017-2018 годах, а также введение в строй в 2019 году завода по выпуску полиэтилена и полипропилена на тобольской площадке "Сибура" позволят увеличить объем промышленности ВРП, и он будет составлять более 50%", - сказал Якушев на пресс-конференции в Москве, пояснив, что эти показатели учитываются без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По его словам, за последние два года экономический рост региона идет исключительно за счет обрабатывающих производств. "Потому что месторождения, которые находятся на территории нашего субъекта, попали под соглашение "ОПЕК +" (подписано в конце 2016 года и продлено до марта 2018 года - прим. ТАСС). По итогам 2017 года сокращение добычи нефти на этих месторождениях составит порядка 10%. Соответственно тот рост, который мы имеем - это обрабатывающее производство", - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в области реализуется порядка 500 проектов с общим объемом инвестиций 1,6 трлн рублей. Их реализация позволит создать около 43 тыс. новых рабочих мест. В 2017 году в Тюменской области будет завершен 21 проект.

По данным властей региона, с января по сентябрь 2017 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.