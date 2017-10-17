Украина за восемь месяцев увеличила внешнеторговый оборот с Россией на 29%

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Украина за январь - август 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 17,7% - до $2,62 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом во вторник сообщила Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

При этом импорт возрос на 37,2% - до $4,2 млрд.

Сальдо торгового баланса Украины с Российской Федерацией за первые 8 месяцев 2017 года сложилось отрицательным и составило $1,583 млрд .

С 1 января 2016 действуют взаимные торговые эмбарго на поставку ряда продовольственных товаров. Россия запретила импорт украинского продовольствия в ответ на создание Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Объем товарооборота двух стран в 2016 году сократился в пять раз по сравнению с 2013 годом.

5 октября заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель страны Наталья Микольская сообщили корр. ТАСС, что Россия является естественным торговым партнером Украины, поэтому рост взаимного экспорта и импорта в 2017 году обусловлен объективными факторами. По словам торгпреда, если в 2016 году наблюдалось значительное падение экспорта из Украины в РФ, то в текущем году имеет место возобновление поставок товаров.