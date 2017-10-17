Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными

Экономика и бизнес
17 октября, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Министр финансов отметил, что Россия является ядерной державой, которой приходится отражать политические нападки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр финансов Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расходы на оборону составляют примерно треть всех расходов бюджета РФ, но они оправданы, несмотря на то что носят непроизводительный характер, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме на встрече с фракцией "Справедливая Россия".

"Сегодня траты на оборону и безопасность в бюджете - чуть меньше трети от всех расходов. Но это абсолютно оправдано тем, что наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, можно сказать, которые есть на нашу страну. И безусловно, модернизированные, сильные вооруженные силы делают сильное государство", - сказал он.

Прм этом он отметил, что расходы на оборону не носят производительного характера: "Задействуются рабочие места, создается продукт, но этот продукт дальше не приносит добавленной стоимости". Несмотря на это, России сокращать расходы на оборону нельзя, подчеркнул Силуанов.

Он также отметил, что бюджет на 2018-2020 годы согласован с Министерством обороны.

Смотрите также

Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ

Гособоронзаказ 2016 года по поставкам нового оружия и техники выполнен на 98,2%

Гособоронзаказ по поставкам нового оружия выполнен на 34,2%

Шойгу: более 750 единиц нового вооружения и техники поставлены в войска за полгода

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Биография актера Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль ускорил процедуру депортации претендующих на убежище украинцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама