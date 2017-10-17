Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расходы на оборону составляют примерно треть всех расходов бюджета РФ, но они оправданы, несмотря на то что носят непроизводительный характер, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме на встрече с фракцией "Справедливая Россия".
"Сегодня траты на оборону и безопасность в бюджете - чуть меньше трети от всех расходов. Но это абсолютно оправдано тем, что наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, можно сказать, которые есть на нашу страну. И безусловно, модернизированные, сильные вооруженные силы делают сильное государство", - сказал он.
Прм этом он отметил, что расходы на оборону не носят производительного характера: "Задействуются рабочие места, создается продукт, но этот продукт дальше не приносит добавленной стоимости". Несмотря на это, России сокращать расходы на оборону нельзя, подчеркнул Силуанов.
Он также отметил, что бюджет на 2018-2020 годы согласован с Министерством обороны.