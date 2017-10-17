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В Новгородской области появятся "Умные сети", Wi-Fi в кремле и цифровая модель региона

Экономика и бизнес
17 октября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Губернатор Андрей Никитин уточнил, что в регионе реализуются пять инновационных проектов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новгородская область реализует первые пять инновационных проектов по итогам подписания соглашений и дорожных карт на проходящем в Москве форуме "Открытые инновации", сообщил во вторник ТАСС губернатор региона Андрей Никитин.

"Это не приоритетные, а пять первых проектов, которые сейчас уже реализуются в Новгородской области", - сказал Никитин.

По его словам, совместно с компанией "Россети" будет реализован проект Национальной технологической инициативы по созданию в двух районах "умных электросетей", которые позволят вовремя увидеть проблему и сократить время отключения электричества во время чрезвычайных ситуаций. Никитин отметил, что уже в декабре появятся первые результаты, а после завершения работ в двух районах проект будет расширен.

Совместно с компанией "Геоскан" также будет создана цифровая модель региона. "У нас летает беспилотник, снимает нелегальные свалки, нелегальные карьеры, незаконную порубку леса. Это позволит нам сохранять свои ресурсы и видеть реальную ситуацию", - подчеркнул глава Новгородской области.

Проекты в сфере медицины, туризма и ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Новгородская областная клиническая больница была выбрана в качестве пилотной площадки для реализации проекта "Объединенной медицинской корпорации" из Санкт Петербурга и Внешэкономбанка по созданию автоматизированной системы медучреждения. Будет создан принципиально новый продукт, в который интегрированы три различные технологии: электронный рецепт, подсистема маркировки лекарственных средств и ресурсы платформы Ethereum. По словам Никитина, использование технологии блокчейн при мониторинге всей цепочки поставок лекарственных препаратов позволит предотвратить злоупотребления и выявить нелегальный оборот дорогостоящих лекарств, а также сократить случаи смертности из-за приема некачественных лекарств.

Проект будет запущен в октябре, тестирование рабочего прототипа завершится в декабре 2017 года, а опытная эксплуатация и подготовка к масштабированию проекта в других медицинских учреждениях намечена на февраль 2018 года.

Также в Новгородской области будут реализованы два стартапа по линии Фонда развития интернет-инициатив, который планирует инвестировать в IT-проекты Новгородской области до 325 млн рублей. Компания Hot WiFi за счет собственных средств создаст в местах притяжения туристов беспроводной интернет: сначала на территории Новгородского кремля, а затем в парках, Новгородском государственном университете и школах.

Компания "Элдис" построит для региона облачную систему учета энергоресурсов, которая поможет сократить расходы на ЖКХ. Автоматизированный сбор компанией актуальной информации о количестве и качестве потребленных коммунальных ресурсов позволит сократить бюджетные расходы области на их оплату на 5-10%. Ожидается, что потери управляющих компаний на общедомовые нужды при внедрении разработки сократятся на 20-30%. Внедрение начнется уже в октябре в социальных учреждениях региона.

О форуме

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит в Москве с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.

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Темы
Новгородская область Форум "Открытые инновации" - 2017
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Никитин, Андрей Сергеевич
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