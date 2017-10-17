Минтранс: восстановление автодорог выполнено на 90% от запланированного объема

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Восстановление российских автомобильных дорог по состоянию на середину октября выполнено на 90% от запланированного объема. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса по итогам селекторного совещания о ходе реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

"По состоянию на 16 октября 2017 года фактически выполнены работы по восстановлению покрытия автомобильных дорог в отношении почти 90% от общего объема запланированных работ, а также ликвидации более 1 тыс. мест концентрации ДТП. Исполнение бюджета приоритетного проекта на указанную дату составляет 44,797 млрд руб. (67,95%)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на совещании министр транспорта Максим Соколов призвал в реализации проекта уделять особое внимание вопросам полного соблюдения нормативов по обеспечению "безбарьерной среды" для лиц с ограниченными возможностями, а также поручил регионам расширить мероприятия по развитию общественного транспорта с учетом пригородных перевозок.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в 2017 году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделен из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.