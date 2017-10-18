План ремонта по программе "Безопасные и качественные дороги" в Приморье выполнен на 82%

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Приморский край выполнил работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" на 82%, все выполненные работы планируется принять до 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации края по итогам селекторного совещания по вопросам реализации проекта под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова.

"По нашей агломерации заключен 41 государственный контракт по выполнению работ на 137 объектах, на сегодняшний день фактическое выполнение работ - 82% от плана, принятое выполнение составляет 26%. Существенная разница между фактически выполненными и принятыми работами вызвана большим объемом лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия, работы не могут быть приняты без наличия их результатов. Также это связано с тем, что у нас был режим ЧС, очень много сил было задействовано на ликвидации последствий стихии, в том числе по дорогам. Планируется принять все выполненные работы в срок до 1 ноября", - сказал на совещании врио губернатора края Андрей Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба.

Первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что 1 ноября все проектные команды должны отчитаться о завершении мероприятий 2017 года.

"Наша цель - к началу декабря иметь утвержденные планы работ на 2018 год, чтобы приступить к формированию графика торгов и другим процедурам. К этому сроку планируется также выход акта правительства о распределении трансфертов по проекту на 2018 год. Соответственно, к 1 января мы планируем, чтобы будут заключены соглашения с Росавтодором о предоставлении этих трансфертов, чтобы сразу после новогодних праздников начать расторговывать объемы работ", - сказал Дитрих, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в 2017 году планируется внедрить общественно доступную информационно-аналитическую систему контроля за эффективностью использования бюджетных средств и системой мониторинга качества и уровня аварийности дорог. Пользователи смогут загружать в эту систему фотографии и видео, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, и вносить данные об аварийно-опасных участках дорог.

Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. На финансирование программы только в этом году направлено 1,4 млрд рублей: 625 млн - федерального, 720 млн - краевого, 97 млн рублей - местных бюджетов. На эти средства планируется выполнить ремонт 102 км дорог.