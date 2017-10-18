ООН: состояние 2,5 тыс. богачей планеты сопоставимо с ВВП 150 стран вместе взятых

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Совокупное состояние 2,5 тыс. миллиардеров, превышающее $7,7 трлн, сравнимо с внутренним валовым продуктом (ВВП) четырех пятых всех стран мира. Об этом заявил во вторник журналистам представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Ричард Коллодж, представляя доклад "Жизнь в разных мирах". В нем уделяется большое внимание проблеме социально-экономического неравенства.

"На сегодняшний день состояние 2 473 миллиардеров мира эквивалентно совокупному валовому внутреннему продукту четырех пятых всех стран мира в 2015 году", - сказал Коллодж. В докладе ЮНФПА приводятся данные аналитической компании Wealth-X, оценившей финансовые активы всех миллиардеров планеты в более $7,7 трлн. "Это означает, что, в то время как некоторые привилегированные домохозяйства распоряжаются бюджетом в миллиарды долларов, многие сотни миллионов семей с трудом выживают на менее чем $1,25 в день. Зияющая пропасть между самыми богатыми и самыми бедными не только является несправедливой, но и подвергает риску экономику, общины и государства", - говорится в документе.

Ричард Коллодж отметил, что неравенство между государствами "в целом сокращается", однако оно "усиливается внутри самих стран, особенно в развивающихся". По данным ЮНФПА, с 2008 по 2013 году социальный разрыв увеличился в 34 странах мира, при этом доходы наиболее зажиточных 60% населения росли быстрее доходов остальных жителей. По словам Коллоджа, чрезмерно большой разрыв между обеспеченными и малоимущими слоями населения, помимо очевидных негативных последствий для самих стран, также ставит под угрозу достижение поставленных ООН в 2015 году Целей в области устойчивого развития (ЦУР), в первую очередь задачу по ликвидации бедности к 2030 году.

Публикация доклада ЮНФПА совпала с Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты, отмечаемым 17 октября. В видеообращении по случаю этой даты генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что около 800 млн человек в мире живут за чертой бедности. Он напомнил, что в 2015 году 193 государства - члена ООН утвердили Повестку в области развития до 2030 года, в котором обязались обеспечить всех людей достойным существованием на безопасной планете, и призвал правительства выполнить это обещание.

Доклад ЮНФПА в этом году предельно сфокусирован на охране сексуального и репродуктивного здоровья. По данным фонда, каждый год в развивающихся странах "случается 89 млн непреднамеренных беременностей, 48 млн абортов, 10 млн выкидышей и 1 млн мертворождений".