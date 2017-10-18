WSJ: Сорос внес $18 млрд в свой фонд "Открытое общество"

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Известный финансист Джордж Сорос передал свыше $18 млрд фонду "Открытое общество", который входит в список организаций, чья деятельность угрожает национальной безопасности России. Об этом сообщила во вторник американская газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, 87-летний Сорос не собирается использовать средства, внесенные в "Открытое общество", для инвестиций или спекуляций на фондовом рынке. Для этого предназначены только личные финансы предпринимателя, хранящиеся в его Soros Fund, пояснило издание.

Согласно его информации, финансист сформировал в "Открытом обществе" инвестиционный комитет и стал его председателем. Расходами фонда занимается Дон Фитцпатрик, который отчитывается перед комитетом, а не перед Соросом лично, как было раньше, пишет газета. "Речь идет о непрекращающемся процессе миграции [средств] из хеджевого фонда в объединение капиталов, призванных обеспечивать функционирование благотворительного фонда в долгосрочной перспективе", - приводит The Wall Street Journal слова члена инвестиционного комитета "Открытого общества" Билла Форда.

8 июля 2015 года Совет Федерации составил список организаций, чья деятельность, по мнению сенаторов, угрожает национальной безопасности России. В так называемый патриотический стоп-лист вошли 12 зарубежных и международных неправительственных организаций (НПО).

Первой нежелательной организацией в РФ был признан американский Национальный фонд поддержки демократии (учрежден Конгрессом США). 29 июля 2015 года его включили в перечень, который Министерство юстиции начало публиковать на своем сайте. 1 декабря того же года список Минюста по решению Генпрокуратуры пополнили еще две иностранные НПО: фонд "Открытое общество" и Фонд содействия при институте "Открытое общество" (принадлежат Соросу). Они прекратили работу в России еще в 2003 году.