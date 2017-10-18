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"Газпром" готов предложить Бразилии технологии для газовой отрасли

Экономика и бизнес
18 октября, 2:51 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

По словам представителя компании, технологии "Газпрома" должны быть интересны Бразилии, так как в этой стране есть города, которые удалены от газотранспортной системы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. "Газпром" обсуждает с бразильскими компаниями сотрудничество, связанное с возможным строительством подземных хранилищ газа в южноамериканской стране. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник руководитель представительства "Газпрома" в Бразилии и странах Латинской Америки Шакарбек Осмонов.

"Наша стратегическая задача - стать лидером среди энергетических компаний в мире. Нам нужно выходить на передовые позиции, и в этом плане интернационализация бизнеса "Газпрома", выход этого бизнеса за пределы Европы и Азии очень важны. Здесь, в Латинской Америке, мы хотим использовать те знания и ноу-хау, которые у нас накоплены. В этом плане у нас есть несколько интересных технологий, которые мы хотели бы предложить здесь, например, в области подземных хранилищ газа", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС на полях семинара "Природный газ и устойчивое развитие".

"У нас огромный опыт, и у нас есть специализированные компании, которые могут заниматься супервайзингом, управлением и содержанием этих подземных хранилищ газа. И Бразилии это очень интересно, потому что у них есть планы по строительству первого подземного хранилища здесь", - сказал Осмонов, пояснив, что "Газпром" находится "в контакте" с частными компаниями Бразилии по этому вопросу.

"У нас также есть хорошие технологии повышения отдачи производства нефти, увеличения производства нефти или газа на месторождениях с падающей добычей, незрелых месторождениях. Наш технологический центр ВНИИГАЗ предлагает эти технологии, и мы работаем с бразильскими компаниями, которым они могут быть интересны. Еще одна наша интересная технология - это производство сжиженного природного газа на стыке газопроводов высокого давления и низкого давления. То есть, когда магистральный газопровод приходит на станцию газораспределения, на стыке происходит падение давления и создаются очень благоприятные условия, экономически очень эффективные, для производства сжиженного природного газа в небольших объемах", - добавил представитель "Газпрома".

По его словам, эта технология должна быть особенно интересна Бразилии, так как в этой стране есть города, удаленные от газотранспортной системы, однако нуждающиеся в газе. "В этом плане мы также работаем с бразильскими компаниями, предлагаем эту технологию", - сказал Осмонов. "Мы считаем, что здесь, в Бразилии, есть большой потенциал для развития газовой отрасли. Рынок здесь новый, ему около 25 лет, но правительство [Бразилии] принимает меры для того, чтобы стимулировать развитие газовой отрасли", - пояснил он.

Семинар "Природный газ и устойчивое развитие", который проходил во вторник в Рио-де-Жанейро, был организован "Газпромом" в рамках объявленного в России Года экологии. Гостями мероприятия, посвященного вопросам защиты окружающей среды при добыче углеводородов, стали представители бразильских энергетических компаний, академических кругов, а также руководства штата Рио-де-Жанейро.

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