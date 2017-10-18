Сахалин впервые за 30 лет возобновил производство зерновых

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Сахалинские аграрии в этом году сняли первый за 30 лет урожай зерновых. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Около 700 т зерна были собраны на полях в окрестностях села Троицкое Анивского района. Заготовленный ячмень станет важной кормовой добавкой для крупного рогатого скота. Для местных аграриев получение ячменя зерновой спелости стало своего рода экзаменом. Сахалин, как известно, находится в зоне рискованного земледелия, зерновые здесь не выращивали с начала постсоветского периода", - говорится в сообщении.
По словам исполнительного директора компании "Грин Агро Сахалин" Владимира Балухта, урожайность культуры составила 20-24 центнера с гектара - это на уровне средних показателей по Дальнему Востоку.
"Полученный урожай - это большой успех сахалинских аграриев, очередной шаг в развитии растениеводства и всего сельского хозяйства региона. Было доказано, что на сахалинской земле можно выращивать зерновые культуры и готовить на их основе корма для животноводства. Учитывая этот положительный опыт, мы порекомендуем переходить на производство собственного зерна и другим аграрным компаниям Сахалинской области. Это снижает себестоимость продукции - завозные корма обходятся хозяйствам гораздо дороже", - цитирует пресс-служба губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, который накануне посетил сельхозпредприятия юга острова.
По данным пресс-службы, первым потребителем сахалинских зерновых этой зимой станет высокопродуктивный скот на новой ферме в районе Троицкого. Она рассчитана на 1,9 тыс. дойных коров. Ожидается, что в декабре сюда завезут 380 животных молочной голштино-фризской породы.