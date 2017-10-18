В Приморье поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей с символами Дальнего Востока и Севастополя поступили в обращение в Приморье, сообщает в среду отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.
"Новые банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего Востока поступили в наличное обращение на территории Приморского края. Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Банкноты попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций", - говорится в сообщении.
Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 года, для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса подведены в октябре 2016 года, победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.
12 октября глава ЦБ РФ и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.