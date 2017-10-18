Правительство исключило из плана приватизации два фармацевтических завода

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился исключить из плана приватизации на 2017-2019 гг. два московских фармацевтических предприятия. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением Государственный завод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод исключены из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы", - говорится в документе.

Отмечается, что в целях создания крупной отечественной научно-производственной структуры на российском фармацевтическом рынке данные федеральные государственные унитарные предприятия планируется присоединить к федеральному государственному унитарному предприятию "Московский эндокринный завод", что позволит консолидировать их производственные мощности.

Основным видом деятельности заводов является производство наркотических и психотропных лекарственных препаратов. В правительстве также сообщают, что "целью консолидации активов этих предприятий является повышение конкурентоспособности, оптимизация контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, увеличение доли отечественной фармацевтической продукции на рынке".