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Правительство исключило из плана приватизации два фармацевтических завода

Экономика и бизнес
18 октября, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Государственный завод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод объединят с "Московским эндокринным заводом"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился исключить из плана приватизации на 2017-2019 гг. два московских фармацевтических предприятия. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением Государственный завод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод исключены из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы", - говорится в документе.

Отмечается, что в целях создания крупной отечественной научно-производственной структуры на российском фармацевтическом рынке данные федеральные государственные унитарные предприятия планируется присоединить к федеральному государственному унитарному предприятию "Московский эндокринный завод", что позволит консолидировать их производственные мощности.

Основным видом деятельности заводов является производство наркотических и психотропных лекарственных препаратов. В правительстве также сообщают, что "целью консолидации активов этих предприятий является повышение конкурентоспособности, оптимизация контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, увеличение доли отечественной фармацевтической продукции на рынке".

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