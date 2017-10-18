Си Цзиньпин: Китай существенно облегчит иностранным инвесторам доступ к своему рынку

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайские власти в ближайшие пять лет примут ряд мер, которые облегчат заграничным инвесторам доступ к рынку страны. Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Широко распахнутые "двери открытости" нашей страны по отношению к внешнему миру не могут быть затворены. <...> Мы будем защищать законные интересы инвесторов. Все компании, зарегистрированные на территории Китая, будут осуществлять деятельность на справедливых и равных условиях", - отметил он.

По словам главы государства, одновременно КНР "модернизирует методы инвестирования в экономику других стран", будет оказывать содействие развитию международного сотрудничества в области торговли, капиталовложений, производства, онлайн-услуг.

В форуме принимают участие 2280 делегатов. После доклада генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что по итогам форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - Постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.