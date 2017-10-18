Более 800 га суперинтенсивных садов разобьют на Ставрополье до 2020 года

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Более 800 га садов по суперинтенсивной технологии с системами орошения и защиты от града разобьют на Ставрополье до 2020 года, сообщила в среду пресс-служба краевого Минсельхоза.

"В Минераловодском городском округе на базе СПК "Кавказ" в селе Побегайловке заключен договор аренды земельного участка площадью 1340 га с ООО "Агропромышленный холдинг ЭКО - Культура". Уже весной 2018 года на площади 100 га произведут закладку суперинтенсивного сада с установкой крепежных оснований, систем орошения и систем защиты от града. До 2020 года появятся еще 800 га насаждений. А в дальнейшем будет построено современное овощехранилище", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова.

"Сады под ключ" разбивают на Ставрополье

"Сады под ключ" становятся новой визитной карточкой Минераловодского городского округа. Инновационный проект, разработанный специалистами ООО "ПО "Сады Ставрополья" совместно с учеными Мичуринского научного центра, позволяет развивать садоводство на уровне личных подсобных хозяйств. Пилотным стало одно из ЛПХ в селе Гражданском.

"Технологии суперинтенсивного сада применяются на маленьком участке размерами всего 10 соток, где прекрасно размещается настоящий восьмирядный яблоневый сад. Уже на третьем году после посадки сад даст около двух тонн урожая, а начиная с пятого года можно получать до восьми-девяти тонн", - пояснила пресс-служба Минсельхоза края.

Безвирусные саженцы

"Садоводство - одно из приоритетных направлений в развитии аграрной отрасли региона. Ставка на личные подсобные хозяйства сделана не случайно - так мы сохраняем на селе рабочие руки и обеспечиваем людей гарантированно стабильным доходом", - сказал Ситников.

По словам руководителя территориального сельхозуправления Александра Коломейцева, за основу берутся качественные оздоровленные (безвирусные) саженцы (однолетки или двухлетки - по выбору заказчика), которые доставляют прямо на участок.

"Установку крепежных оснований и систем орошения, посадку и первичную обработку саженцев производят специалисты. Также они научат правильно ухаживать за таким чудо-садом", - резюмировал он.