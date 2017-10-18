Google отказалась от функции подсчета калорий из-за недовольства пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Корпорация Google из-за жалоб пользователей отказалась от новой функции в своем картографическом сервисе, позволяющей рассчитывать потраченные на пешую прогулку калории. Об этом сообщил онлайн-портал TechCrunch.

Как он отмечает, специалисты интернет-гиганта примерно неделю назад избирательно начали вводить данную функцию в приложение Google Maps в пробном режиме. В минувшие выходные некоторые пользователи мобильных устройств с операционной системой iOS в США заметили, что, если они пытаются построить с помощью данного сервиса автомобильный маршрут до какой-либо точки, то система предлагает им также альтернативный путь пешком. При этом, указывалось, сколько калорий в среднем потратил бы человек на предложенную пешую прогулку.

Для наглядности пользователям сообщалось, сколько небольших пирожных содержат примерно такой объем калорий, которые они бы "сожгли", если бы пошли альтернативным путем пешком. Как отмечает TechCrunch, представленная функция живую реакцию в социальных сетях, однако по большей части негативную. Так, некоторые пользователи были возмущены, поскольку расценили появление калькулятора калорий как попытку Google дать им непрошеные советы по поводу диеты и здорового образа жизни.

Часть аудитории не смогла отключить функцию и посчитала, что система слишком навязчиво предлагает альтернативные пешие маршруты. Кроме того, появились вопросы относительно того, верны ли расчеты Google по поводу потенциально потраченных калорий. Официальный представитель Google подтвердил TechCrunch, что функцию было решено отключить из-за "активной реакции пользователей".

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).