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Казахстан ратифицировал соглашение о перемещении оружия в ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
18 октября, 10:18 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 18, октября. /ТАСС

Это позволит уполномоченным государственным органам стран Евразийского экономического союза оперативно осуществлять контроль за оборотом гражданского и служебного оружия

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АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС)". Об этом в среду сообщила пресс-служба главы республики.

Соглашение заключено в Ереване 20 мая 2016 года. Ратификация документа позволит уполномоченным государственным органам стран ЕврАзЭС оперативно осуществлять контроль за оборотом гражданского и служебного оружия.

Соглашение распространяется на юридических и физических лиц, осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонировании на выставках, для проведения испытаний, ремонта или замены основных частей оружия, а также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство.

Согласно соглашению, для всех стран-членов ЕврАзЭС предусмотрен единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенного и ограниченного к перемещению во взаимной торговле. Разрешительные документы на него будут выдаваться компетентными органами государств-членов ЕврАзЭС по единой форме, утверждаемой Евразийской экономической комиссией.

Соглашение также предполагает взаимодействие уполномоченных органов членов ЕврАзЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах.

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