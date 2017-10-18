Власти Сахалина окажут поддержку трем новым инвестиционным проектам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области окажет поддержку трем новым инвестиционным проектам в сфере рыбопереработки и в производстве оконных систем. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Проекты были представлены на заседании экспертной группы совета по инвестиционной деятельности. Компания "Алаид" представила проект модернизации действующего рыбоперерабатывающего предприятия в Северо-Курильске на острове Парамушир. Компания планирует строительство склада и склада-холодильника, а также модернизация холодильной установки. Реализация проекта позволит сделать производство более эффективным, увеличить выпуск продукции с 45 до 90 тонн в сутки, добавить 64 новых рабочих места к существующим 167", - говорится в сообщении.

Еще один проект, связанный с добычей и переработкой рыбы и морепродуктов, предложила компания "Курильский рыбак". В данном случае речь идет о строительстве в бухте Крабовой на острове Шикотан грузоперевалочного причала понтонного типа, способного принимать большегрузные суда с осадкой до восьми метров.

В конечном счете, это приведет к созданию 135 новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в областной бюджет на 732 млн рублей.

Компания "Карви", выпускающая пластиковые и алюминиевые оконные, дверные и фасадные системы, поставляет продукцию как на внутренний рынок области, так и в Японию. Чтобы нарастить объемы производства, требуется провести модернизацию имеющихся мощностей. Проект, согласно расчетам руководства компании, позволит создать шесть новых рабочих мест. Окупиться он должен в течение трех лет. Общая сумма налоговых выплат превысит 167 млн рублей.

По данным пресс-службы, участники экспертной группы признали, что представленные проекты соответствуют установленным требованиям, и высказались за оказание мер государственной поддержки. Какими они будут, решит в дальнейшем межведомственная комиссия при правительстве Сахалинской области.