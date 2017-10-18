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Аграрии Тульской области собрали рекордный за последние 30 лет урожай зерна

Экономика и бизнес
18 октября, 10:38 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 18, октября. /ТАСС

Всего в 2017 году в регионе посевная площадь под урожай составляет более 867 тыс. га

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ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Тульской области в ходе уборочной кампании 2017 года собрали более 1,9 млн тонн зерна, это максимальный результат с 1987 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Собрано 1,93 млн тонн зерна, что является максимальным результатом за последние тридцать лет. В 1987 году, единственный раз в истории Тульской области, было собрано более 2 млн тонн зерна. Но стоит отметить, что площадь под зерновыми тогда была более 837 тыс. га, то есть на 41% больше площади нынешнего года", - отметили в пресс-службе.

По данным регионального Минсельхоза, лидерами по намолоту зерновых являются предприятия южных районов области - Ефремовского, Чернского, Куркинскинского и других.

Всего под урожай 2017 года посевная площадь в Тульской области составляет более 867 тыс. га, включая земли, отданные под кормовые культуры, картофель, сахарную свеклу, подсолнечник, рапс, сою и овощи.

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