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Страховщики просят ЦБ и правительство временно не менять законодательство в сфере ОСАГО

Экономика и бизнес
18 октября, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Как считает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, пакет инициатив может повлиять на экономику убыточной "автогражданки"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) обратился в Банк России и в правительство в просьбой ввести временный мораторий на законодательные изменения в ОСАГО, чтобы дать рынку "передышку", в том числе в связи с изменением бизнес-модели "Росгосстраха". Об этом сообщил на страховой конференции президент РСА Игорь Юргенс.

"Мы сочли возможным обратиться вчера в правительство и в Центральный банк с тем, чтобы рассмотреть возможность некоего моратория на законодательные инициативы", - сказал он.

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Пакет инициатив, который планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы, может повлиять на экономику убыточной "автогражданки", считает Юргенс. "Он предполагает абсолютно новые тарифы по ОСАГО - не в сторону увеличения, новый европротокол (увеличение лимита с 50 тыс. до 100 тыс. руб. - прим. ред.), новшества в наших взаимоотношениях с ГИБДД. Все это приводит нас к непониманию, как дальше развиваться и на какие деньги это делать", - сказал он.

Страховщикам также необходима "перегруппировка сил" после изменения бизнес-модели бывшего лидера рынка ОСАГО - "Росгосстраха", который ранее контролировал 42% рынка (сейчас сократил долю до 11-12%), отметил Юргенс.

"Флагман ОСАГО "Росгосстрах" испытывает трудности реконструктивного периода - и смену руководства, и смену парадигмы, и смену бизнес-плана. Убытки ("Росгосстраха" после сокращения его доли на рынке - прим. ред.) перераспределились, в том числе, и на другие компании", - сказал глава РСА. В такой ситуации страховщики испытывают давление со стороны властей субъектов РФ, из которых компаниям приходится уходить из-за убыточности, отметил он.

"Росгосстрах" в конце августа попал в периметр санации банка "Открытие". Комбинированный коэффициент убыточности ОСАГО в "Росгосстрахе", по данным "Эксперт РА", составил в первом полугодии 2017 года 185%. По данным ЦБ РФ, в целом убыточность ОСАГО по рынку в целом за этот период составила 118,5%.

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